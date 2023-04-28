Масалитин допустил, что ЦСКА может потерять очки с «Ахматом»

Бывший игрок столичного ЦСКА, а ныне футбольный эксперт Валерий Масалитин считает, что армейцы могут потерять очки по результату выездного матча с грозненским «Ахматом». Напомним, что эта игра запланирована на завтра, он пройдёт в рамках 25 тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА может потерять очки, однако армейцы очень хорошо играют именно с этим соперником, у них хорошая статистика встреч. Фактором, который помешает возможной победе, может стать упущенная в прошлом туре победа над «Локомотивом», поэтому команде необходимо самоутвердиться и показать, что ничья с «Локо» - стечение обстоятельств», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Напомним, ЦСКА борется за место в первой тройке по итогам текущего сезона РПЛ. На данный момент подопечные Владимира Федотова идут на четвертом месте и на три очка отстают от «Спартака» с третьей строчки.

«Красно-белые», кстати, в грядущем туре сразятся с «Ростовом» со второго места и тоже могут потерять очки.

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