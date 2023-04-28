Селюк поделился смелым прогнозом на матч «Ахмата» и ЦСКА

Российский футбольный агент и эксперт Дмитрий Селюк считает, что грозненский «Ахмат» даст бой ЦСКА и, вполне вероятно, одержит над армейцами домашнюю победу.

«Сейчас в «Ахмате» есть кому забивать — Конате, Нене. Нене, дебютировавший в прошлой игре с «Сочи», плюс игроки грозненцев будут особенно мотивированы, так как играют у себя дома. ЦСКА – хороший клуб, но «Ахмат» выиграет», - цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что ЦСКА борется за попадание в первую тройку РПЛ. У армейцев Москвы на данный момент четвертое место и 45 очков. «Ахмат» идет в турнирной таблице следом – на пятом месте и с 40 баллами. Оба клуба провели в Премьер-лиге по 24 матча.