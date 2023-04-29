Обляков забил в ворота «Ахмата» уже на второй минуте

В 25-м туре Премьер-лиги «Ахмат» принимает ЦСКА. «Армейцы» в последнее время играют против этого соперника. Сегодня также москвичи могут рассчитывать на успех. Уже на второй минуте Иван Обляков стал автором первого гола в игре. После прострела с правого фланга от Милана Гайича пытался нанести удар Антон Заболотный, но получилось пробить Ивану Облякову, который и открыл счет в этом матче.

В онлайн-таблице ЦСКА настигает «Спартак» на третьем месте, соперник идет следом. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.