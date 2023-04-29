Представитель Медины: «К Хесусу есть большой интерес, но ему нравится в ЦСКА»

Георгий Цховребов, представитель полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, высказался о будущем своего клиента.

По словам Цховребова, в услугах 25-летнего парагвайца заинтересованы многие клубы, однако сейчас Медина счастлив в ЦСКА, а его возможный уход будет зависеть от множества факторов.

«Хесус — игрок, который в каждом матче показывает свой высокий уровень, качество и результативность. Естественно, к нему проявляется большой интерес, но Медине нравится в России и в ЦСКА», — приводит слова представителя «РБ Спорт».

Действующий контракт Медины с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Медина провёл в составе «армейцев» 25 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.