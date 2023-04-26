Гендиректор ЦСКА допустил возвращение Фернандеса после завершения карьеры

Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев оценил возможность работы Марио Фернандеса в структуре «армейцев» после завершения карьеры.

«Есть ли возможность, что Марио останется в клубе? Есть вероятность, что он станет работником нашего клуба — это зависит от его планов. Ему нужно время, чтобы всё пережить», — заявил функционер московской команды в интервью «Чемпионату».

По его словам, Марио проходит через период разочарования, поскольку защитник ожидал большего от игры за местный «Интернасьонал». Также Бабаев рассказал, что в клубе намерены устроить прощальный матч для Фернандеса.

Напомним, что Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В апреле экс-игрок сборной России разорвал контракт с «Интернасьоналем».