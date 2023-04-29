«Ахмат» отыграл один мяч у ЦСКА

В Грозном подходит к концу матч 25-го тура Премьер-лиги между «Ахматом» и ЦСКА. На второй минуте Иван Обляков расстрелял ворота противника, а в середине тайма удвоил перевес ударом метров с 15 в дальний нижний угол. После этого почти час игры команды не могли отправить мяч в сетку. Тем не менее, на 80-й минуте у «Ахмата» получилась красивая атака. Антон Швец выдал шикарную передачу в линию атаки, Владислав Карапузов отыграл на Мохамеда Конате, который переправил мяч в цель - 1:2.

«Ахмат» по-прежнему остается на пятом месте, а соперник делит третье место со «Спартаком».

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