Олич: «За три месяца моей работы в ЦСКА я только один раз общался с президентом Гинером»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич вспомнил период работы в столичном клубе.

«За три месяца моей работы в ЦСКА я только один раз общался с президентом Гинером. Это было через семь-десять дней после моего назначения», - приводит слова Олича «Матч ТВ».

Специалист заявил, что доверие – очень важная часть работы тренера в команде, необходимая для возможности создания своего игрового стиля.

«Если тренер приезжает, то он хочет строить свой футбол. И это нормально. Отмечу, что я никогда не говорил, что могу всё сам. Это не тот случай», - добавил Олич.

Хорватский эксперт возглавлял московский коллектив с 23 марта по 15 июня 2021 года.