«Ахмат» проиграл матч РПЛ впервые с 11 марта

«Ахмат» хорошо показывает себя в этом чемпионате, что находит отражение в турнирной таблице – на текущий момент команда занимает пятое место. В субботу грозненцы не смогли порадовать болельщиков. Домашний матч 25-го тура Премьер-лиги против ЦСКА был проигран с результатом 1:3.

Для «Ахмата» это первое поражение в чемпионате России с 11 марта. Тогда грозненцы уступили «Локомотиву» в родных стенах (0:1).

Весенняя серия «Ахмата» без поражений в итоге составила пять игр (три победы, две ничьи).

Впереди у «Ахмата» два подряд гостевых матча в столице – против «Торпедо» (6 мая) и против «Динамо» (14 мая).