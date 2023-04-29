ЦСКА снова забил «Ахмату», у Облякова дубль

В эти минуты проходит матч 25-го тура Премьер-лиги, в котором ЦСКА гостит у «Ахмата». «Армейцы» смогли играть в свой футбол благодаря быстрому голу на второй минуте, когда Иван Обляков метров с пяти направил мяч в сетку ворот противника. В середине тайма перевес москвичей был удвоен. Автор первого гола снова оказался на высоте. На сей раз он получил короткий пас у линии штрафной, пробросил мяч себе на ход и метров с 15 поразил дальний нижний угол ворот «Ахмата».

Счет стал 2:0, у ЦСКА отличные шансы по итогам матча настичь «Спартак» на третьем месте, соперник идет пятым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.