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ЦСКА снова забил «Ахмату», у Облякова дубль

29 Апреля 2023 • 17:01 Комментировать (1)
Ахмат
1:3
ЦСКА Москва
окончен

В эти минуты проходит матч 25-го тура Премьер-лиги, в котором ЦСКА гостит у «Ахмата». «Армейцы» смогли играть в свой футбол благодаря быстрому голу на второй минуте, когда Иван Обляков метров с пяти направил мяч в сетку ворот противника. В середине тайма перевес москвичей был удвоен. Автор первого гола снова оказался на высоте. На сей раз он получил короткий пас у линии штрафной, пробросил мяч себе на ход и метров с 15 поразил дальний нижний угол ворот «Ахмата».

Счет стал 2:0, у ЦСКА отличные шансы по итогам матча настичь «Спартак» на третьем месте, соперник идет пятым. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков Ахмат
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Комментарии (1)
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Юбор
29 Апреля 2023 в 17:42
Весело и6рает ЦСКА в нападении, а всего-то достаточно было убрать тормознутого Чалова.
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