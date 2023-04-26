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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец раскритиковал нападение ЦСКА в весенней части сезона

26 Апреля 2023 • 23:11 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 3.55 X 3.45 2 2.08
29.04 16:30

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о проблемах московского ЦСКА в весенней части сезона.

Специалист отметил, что у столичного клуба нет проблем с характером, однако у «армейцев» оставляет желать лучшего реализация и уровень игроков атаки.

«У Чалова сейчас происходит становление нового себя. Федор вернулся к тому уровню, когда он становился лучшим бомбардиром РПЛ. Скорость игры ЦСКА иногда противоречит уровню игроков», - приводило слова Бышовца Metaratings.ru.

После 24 туров РПЛ подопечные Владимира Федотова располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на три балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Анатолий Бышовец
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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