Бышовец раскритиковал нападение ЦСКА в весенней части сезона

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о проблемах московского ЦСКА в весенней части сезона.

Специалист отметил, что у столичного клуба нет проблем с характером, однако у «армейцев» оставляет желать лучшего реализация и уровень игроков атаки.

«У Чалова сейчас происходит становление нового себя. Федор вернулся к тому уровню, когда он становился лучшим бомбардиром РПЛ. Скорость игры ЦСКА иногда противоречит уровню игроков», - приводило слова Бышовца Metaratings.ru.

После 24 туров РПЛ подопечные Владимира Федотова располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на три балла.