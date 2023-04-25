Агент Языджи не исключил, что турок вернётся в ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, не исключает, что его клиент снова станет игроком столичного ЦСКА. В стане армейцев Москвы турок выступал прошлой весной и весьма неплохо себя проявил.

«Юсуфу очень нравится выступать в Турции и сезон продолжается несмотря на то, что не слишком много времени он получает. Ему нравится как Россия, так и люди, живущие в ней». – заявил Чебеджи «Спорт-Экспрессу», добавив, что в футболе возможно всё.

В 10 играх за ЦСКА весной 2022 года Языджи отличился восемью голами и тремя ассистами в рамках Премьер-лиги.

Текущий сезон с меньшей результативностью турок проводит в действующем чемпионе Турции – «Трабзонспоре».

Языджи: «Полгода в ЦСКА я запомню на всю жизнь»