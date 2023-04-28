Ташуев рассказал, как «Ахмату» необходимо сыграть с ЦСКА

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА.

По мнению специалиста, в предстоящей встрече грозненской команде необходимо сыграть тактически грамотно и не дать пространства лидерам соперника.

«Главное — тактически грамотно сыграть, не дать пространство таким хорошим нападающим, как Чалову и Заболотному. Обляков активен, Медина, Гайич, то есть мы прорабатываем всё», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится завтра, 29 апреля. Игра начнётся в 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России и опережают пятых грозненцев на пять очков.