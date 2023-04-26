Агент защитника «Вольфсбурга» Пауло Отавио Тиаго Фрейтас заявил сетевому изданию «ЕвроФутбол.Ру», что на его клиента претендуют много клубов, однако в их числе нет столичного ЦСКА.

«Действительно, на Отавио сейчас много претендентов, но мы не вели переговоров с ЦСКА или каким-то другим клубом из России. Я первый раз слышу об интересе ЦСКА к моему клиенту», - сказал агент.

Напомним, новости, связывающие игрока клуба Бундеслиги и московских армейцев, появились вчера, 25 апреля.

Ранее российский инсайдер Иван Карпов сообщил, что у Отавио нет желания переезжать в Россию.