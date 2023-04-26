Карпов: «Языджи не устраивает Федотова»

Российский инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что турецкий полузащитник Юсуф Языджи вряд ли вернётся в московский ЦСКА, несмотря на последние слухи.

«У турка сложный характер, он травматичен (спина) и не вписывается в схему 3-4-3. Только если придет инсайдом или на место «восьмёрки», что существенно обедняет его потенциал крутой «десятки» или ложной «девятки», - пишет Карпов.

На данный момент Языджи выступает в родном «Трабзонспоре», однако результативностью не блещет – всего у него лишь 20 официальных матчей за свой клуб, в которых он пять раз отличился голом и один раз – ассистом.

Прошлую весну турецкий игрок атаки провёл в ЦСКА, отличившись восемью голами и тремя ассистами.

Агент высказался о возвращении Языджи в ЦСКА