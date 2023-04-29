Чалов в запасе: ЦСКА назвал состав на матч с «Ахматом»

В субботу вечером ЦСКА будет проводить гостевой матч чемпионата России против «Ахмата». Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Виллиан, Гайич, Кучаев, Обляков, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный.

Лучший бомбардир ЦСКА Фёдор Чалов начнёт игру в запасе.

На текущий момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги (45 очков), а «Ахмат» - пятое (40 очков).

Матч между «Ахматом» и ЦСКА стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.