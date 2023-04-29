ЦСКА продлил серию без поражений в РПЛ до 7 игр

ЦСКА в субботу порадовал армию своих болельщиков гостевой победой над «Ахматом» со счётом 3:1 в матче 25-го тура чемпионата России. Главным героем встречи стал полузащитник Иван Обляков, который записал на свой счёт дубль.

ЦСКА продлил серию без поражений в Премьер-лиге до семи матчей. Шесть из этих игр были выиграны, а ещё одна – против «Локомотива» – завершилась вничью.

За счёт набора трёх очков в Грозном ЦСКА в турнирной таблице Премьер-лиги догнал «Спартак» - по очкам москвичи сейчас делят третье место. Правда, «красно-белые» свой матч тура ещё не провели.

В следующем туре чемпионата ЦСКА будет принимать «Оренбург».