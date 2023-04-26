Соломатин: «Марио Фернандес — легенда ЦСКА»

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в стан «армейцев».

«Фернандес нужен ЦСКА. Конкуренция в команде никогда не помешает. Марио сможет помочь «красно-синим». Безусловно, Фернандес может поделиться своим опытом с молодыми игроками. Он уже легенда ЦСКА», — приводит слова Соломатина Metaratings.

Ранее 32-летний бразилец расторг арендное соглашение с «Интернасьоналом». Как сообщают различные СМИ, Фернандес планирует вернуться в Россию.

В текущем сезоне футболист провел пять матчей в чемпионате Бразилии и не отметился голевыми действиями.