В ЦСКА рассказали, когда Зайнутдинов и Щенников вернутся в общую группу

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов перед субботним матчем против «Ахмата» высказался о кадровой ситуации.

«Недоступны для тренерского штаба Бактиёр Зайнутдинов и Георгий Щенников. Оба уже приступили к работе. Бактиёр находится в достаточно продвинутой стадии. Ожидаем, что в течение двух-трёх недель вернётся в общую группу. У Щенникова тоже небольшое мышечное повреждение, его возвращение в общую группу ожидается примерно в те же сроки», - сказал Безуглов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА начнёт матч чемпионата России против «Ахмата» в 16:30. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.