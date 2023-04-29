Федотов рассказал, за счёт чего Чалов смог вернуть уверенность

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре нападающего команды Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.

По словам специалиста, работа на тренировках, несколько удачных матчей и высокие требования к себе позволили Чалову вернуть уверенность в собственных силах.

«Только в тренировочной работе куётся успех. Оттуда и сыгранность, и командная игра, и лидерские качества, и функционал. К Чалову поздней осенью были вопросы по реализации, но несколько удачных матчей и высокие требования к себе позволили ему вернуть драйв», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 33 матча, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Свой ближайший матч «армейцы» проведут сегодня, 29 апреля, против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.