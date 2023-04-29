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Ловчев — об «Ахмате»: «Видимо, с Ташуевым футболистам проще найти общий язык, чем с Талалаевым»

29 Апреля 2023 • 14:18 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 3.40 X 3.60 2 2.10
Через 1 ч. 14 мин.

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре «Ахмата» в нынешнем сезоне.

Напомним, после 24 туров РПЛ грозненцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 40 набранных очков.

По мнению ветерана, секрет прогресса «Ахмата» заключается во взаимопонимании и химии между игроками и главным тренером. Ловчев считает, что наставник команды Сергей Ташуев сумел психологически раскрепостить своих подопечных.

«Команда долгое время играет примерно одним и тем же составом, и футболисты стали старше на год, ещё лучше стали понимать друг друга на поле.

Мы не знаем, как строит тренировки Ташуев, какие задания даёт игрокам, но, судя по всему, они с этим наставником чувствуют себя комфортно», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Ловчев также предположил, что игрокам грозненской команды было проще найти общий язык с Ташуевым, чем с предыдущим наставником Андреем Талалаевым, который, возможно, был слишком строг со своими подопечными.

Свой ближайший матч «Ахмат» проведёт сегодня, 29 апреля, против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев Сергей Ташуев Андрей Талалаев Ахмат
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