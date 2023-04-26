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Агент: «Несколько клубов следят за Богосавацем»

26 Апреля 2023 • 12:15 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
29.04 16:30

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, несколько клубов следят за ситуацией вокруг 26-летнего серба, но сам Богосавац счастлив в «Ахмате» и сконцентрирован на концовке текущего сезона.

«На данный момент другие клубы делают предварительные запросы о том, как обстоит ситуация, но нет ничего конкретного. Если по окончании сезона поступит предложение, мы обсудим его с «Ахматом», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Действующий контракт Богосаваца с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе грозненской команды 23 матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами. 
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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Мирослав Богосавац Младен Ратковица
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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