Широков: «Дома «Ахмат» всегда создает проблемы ЦСКА»

Бывший игрок сборной России и столичного ЦСКА Роман Широков считает, что грозненский «Ахмат» может доставить немало проблем столичным гостям.

«Ахмат» после смены тренера на пятёрку претендует. Захотят залезть повыше. Домашний матч для них – подспорье. «Ахмат» дома всегда создаёт проблемы ЦСКА», - цитирует Широкова «Чемпионат».

Напомним, «Ахмат» примет ЦСКА дома в рамках 25 тура Премьер-лиги. Матч запланирован в Грозном на завтра, 29 апреля. Клубы являются соседями по турнирной таблице, у москвичей 45 очков и четвертое место, а у грозненцев – 40 баллов и пятое место.

Возглавляет грозненский коллектив опытный российский наставник Сергей Ташуев.

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