Дзагоев надеется, что Марио Фернандес вернётся в ЦСКА

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев поделился мнением о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Надеюсь, что он вернется. Это игрок очень высокого уровня, он однозначно принесет пользу ЦСКА. Может, передохнул и сейчас с новыми силами еще ярче заиграет. Хотя даже если Марио тот же уровень будет держать, это уже усиление», — приводит слова Дзагоева портал Sport24.

Напомним, ранее 32-летний бразилец покинул «Интернасьонал», за который выступал на правах аренды. В текущем сезоне Фернандес принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.