Ловчев считает, что ЦСКА обыграет «Ахмат»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом».

Эксперт назвал ЦСКА фаворитом предстоящей встречи, отметив при этом, что в отдельно взятом матче «Ахмат» имеет шансы отобрать очки у «армейцев», однако на дистанции команда из Грозного подняться выше москвичей в турнирной таблице всё равно не сможет.

«Для «армейцев» важно, чтобы их атаковали. Потому что у них хуже получаются позиционные атаки, чем контрвыпады. Поскольку играть предстоит в Грозном, «Ахмат» будет стараться больше атаковать.

Много голов, скорее всего, мы не увидим. Поставлю на минимальную победу ЦСКА – 1:0», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.