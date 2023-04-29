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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев считает, что ЦСКА обыграет «Ахмат»

29 Апреля 2023 • 13:57 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 3.40 X 3.60 2 2.10
Через 1 ч. 0 мин.

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом».

Эксперт назвал ЦСКА фаворитом предстоящей встречи, отметив при этом, что в отдельно взятом матче «Ахмат» имеет шансы отобрать очки у «армейцев», однако на дистанции команда из Грозного подняться выше москвичей в турнирной таблице всё равно не сможет.   

«Для «армейцев» важно, чтобы их атаковали. Потому что у них хуже получаются позиционные атаки, чем контрвыпады. Поскольку играть предстоит в Грозном, «Ахмат» будет стараться больше атаковать.

Много голов, скорее всего, мы не увидим. Поставлю на минимальную победу ЦСКА – 1:0», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Ловчев Ахмат
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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