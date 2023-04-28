Корнаухов: «У ЦСКА есть хорошие шансы попасть в тройку»

Бывший игрок столичного ЦСКА Олег Корнаухов оценил шансы «армейцев» на топ-3 по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Есть хорошие шансы по окончании сезона попасть в тройку призёров. Команда на ходу, сбалансирована. Единственное, чего не хватает — реализации моментов на протяжении всей игры. Последний матч с «Локомотивом» тому подтверждение», — заявил директор ДЮСШ ЦСКА в интервью изданию Sport24.

По мнению эксперта, у «армейцев» есть всё возможное, чтобы взять Кубок России по итогам текущей кампании, а также для борьбы за серебро. Также Корнаухов считает, что ЦСКА сможет бороться с «Зенитом» за чемпионский титул в будущем.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги ЦСКА находится на четвёртой строчке в турнирной таблице, на три очка отставая от идущего третьим «Спартака».