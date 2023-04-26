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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Щенникова не исключил, что футболист может уехать за рубеж

26 Апреля 2023 • 21:09 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
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29.04 16:30

Сергей Пушкин, представитель защитника ЦСКА Георгия Щенникова, ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны других клубов. Ранее стало известно, что «красно-синие» не будут продлевать контракт с 31-летним футболистом.

«Георгий — востребованный футболист с богатым опытом. Не переживаю о его будущем. Амбиции Георгия заключаются в том, чтобы остаться в РПЛ. Будем рассматривать все варианты, которые будут», — приводит слова Пушкина «Спорт-Экспресс».

При этом агент не исключил, что Щенников может оказаться в другой лиге, например, в странах ближнего зарубежья.

В сезоне-2022/23 защитник появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор футболиста с ЦСКА рассчитан до конца июня этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Сергей Пушкин
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