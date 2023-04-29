Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе ЦСКА над «Ахматом» (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

- Какие впечатления от матча?

- В этот раз на удивление «армейцы» играли легко. Особенно в первом тайме. У них было большое преимущество, несмотря на потери в составе. Это говорит о том, что ЦСКА, наконец, обрел свое состояние, когда он играет с позиции силы.

- А как вам игра «Ахмата»?

- «Ахмат» в этом сезоне играет очень прилично. Особенно во второй части чемпионата. Мне нравится, как команда выглядит.

- В чем сегодня была проблема грозненцев?

- Они очень плохо начали играть в обороне, не плотно. Отсюда и пропущенные голы. Мяч у команды плохо держался. Во втором тайме хозяева стали играть с позиции силы. А так мне непонятно, почему они неважно начали встречу.

- Когда «Ахмат» в конце матча отыграл один мяч, не было ощущения, что вырвет ничью?

- Да. Появилась тревога. Это так. Но ЦСКА уверенно играл в обороне.

- Быстрый гол сильно сказался?

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- Там еще была быстрая первая атака, на стартовых секундах матча, после которой «армейцы» могли забить. Но они забили через атаку. То есть была реализация. Когда «армейцы» имеют много подходов, но нет завершающей передачи и удара, они теряют уверенность. А в этот раз все сложилось.

- Обляков сделал дубль. Для вас он лучший игрок матча?

- Я не люблю выделять персоналии. Выигрывает команда. Да, Обляков был удачлив на этот раз. Два удара – два гола – это здорово.

- Что больше всего понравилось в игре ЦСКА?

- То, что команда играет в футбол, и каждый из ребят понимает, что играет на партнера, независимо друг от друга. Я почему так сильно критикую Карраскаля и Медину? Потому что они как бы в команде, но играют сами на себя. А здесь ситуация другая. Футболисты понимают, что нужно играть с партнерами.

- Сегодня «Спартак» или «Ростов» потеряют очки. А, может, и обе команды. Какие перспективы у ЦСКА побороться за второе место?

- Все будет зависеть от того, как сыграют соперники. Если будет ничья – эти команды потеряют очки. Нужно на это надеяться.

Елена Григорьевская