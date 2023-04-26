Кузнецов рассказал, за счёт чего 2DROTS удалось победить ЦСКА

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, за счёт чего его команде удалось победить ЦСКА (2:1) в товарищеском матче, который состоялся 25 марта.

Специалист считает, что ЦСКА отнёсся к 2DROTS несерьёзно. Также, по словам Кузнецова, «армейцы» использовали расстановку, которая была удобна для стиля игры медийной команды.

«Во-первых, соперник несерьёзно к нам отнёсся. Во-вторых, они играли с тремя центральными защитниками, и в такой схеме мы могли использовать те зоны во флангах, которые они оставляли. Была задача туда убегать в отрыв. Ну и, в-третьих, наши стандарты», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

После 24 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой ближайший матч «красно-синие» проведут 29 апреля против «Ахмата». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.