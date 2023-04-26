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Соломатин: «ЦСКА не надо удерживать Дивеева, если у него будут варианты продолжения карьеры в Европе»

26 Апреля 2023 • 21:20 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
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29.04 16:30

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился комментарием о будущем защитника «армейцев» Игоря Дивеева. Ранее сообщалось, что «армейцы» пока не могут договориться с 23-летним футболистом о новом контракте.  

«Дивеев сейчас один из основных защитников ЦСКА. Но «армейцам» не надо пытаться удержать Игоря, если у него будут варианты продолжения карьеры в Европе. Пусть Игорь едет за рубеж, нужно дать ему развиваться», — приводит слова Соломатина Metaratings.

В сезоне-2022/23 Дивеев провел 19 матчей за ЦСКА, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной голевой передачи. Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Соломатин Игорь Дивеев
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