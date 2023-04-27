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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент заявил, что Кучаев хочет получать больше игрового времени в ЦСКА

27 Апреля 2023 • 19:01 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 3.55 X 3.55 2 2.05
29.04 16:30

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, ответил на вопрос, что не устраивает игрока в клубе.

«Естественно, как любой амбициозный футболист, Константин хочет играть чаще и приносить пользу футбольному клубу ЦСКА. Рассматриваем ли вариант с арендой? Все эти разговоры будут в конце сезона», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи. Трудовой договор Кучаева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев Александр Клюев
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