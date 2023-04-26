Семёнов: «Защитнику в РПЛ теперь стало легче»

Игрок обороны «Ахмата», опытный защитник Андрей Семёнов рассказал, что защитнику клуба РПЛ сейчас стало гораздо проще играть.

«Защитнику в Премьер-лиге теперь реально стало легче играть. Уровень лиги упал, но не красочность футбола. Да, иногда хаотичный бывает футбол, но он не становится менее ярким», - признался Семёнов «Матч ТВ», добавив, что даже в занимающем второе место «Ростове» сейчас играет молодёжь.

Защитник назвал лишь одну команду, с которой тяжело всегда – это питерский «Зенит», лидер Премьер-лиги.

«Если они еще включатся… Мне кажется, они еще не всегда включаются в игры», - добавляет Семёнов.

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