Бабаев рассказал о задачах ЦСКА на остаток сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о целях московской команды на оставшиеся матчи сезона.

Напомним, что после 24 туров РПЛ «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Кроме того, «красно-синие» сумели выйти в финал Кубка России (Пути РПЛ), где им противостоит «Урал».

«Важнее ли сейчас Кубок России для ЦСКА, чем чемпионат? Я не готов таким образом ставить вопрос, скорее в каждом матче — а их осталось не так много — побеждать. Победа в Кубке, безусловно, очень важна, это действительно трофей. Но попадание в тройку призёров — тоже очень серьёзная задача и цель», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт завтра, 29 апреля, против «Ахмата». Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.