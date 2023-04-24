Главный тренер «Интернасьоналя» сообщил, что, возможно, Фернандес ушёл из-за проигранной конкуренции

Главный тренер «Интернасьоналя» Мано Менезес высказался о расторжении контракта с защитником Марио Фернандесом.

Специалист отметил, что футболист ушёл очень прозрачно и чисто, без определенных скандалов.

«Возможно, прогресс Игоря Гомеша побудил Фернандеса принять это решение, чтобы уйти. Потому что иногда вы приходите со стремлением быть первым, а через некоторое время понимаете, что не находитесь в главной роли, а затем вы также лично оцениваете свои перспективы», - заявил специалист на пресс-конференции.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие лишь в пяти играх за «Интернасьонал».

Напомним, что контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.