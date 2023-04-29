Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков: «Хочется выигрывать каждую игру, а в 30-м туре посмотрим, кто и где окажется»

29 Апреля 2023 • 18:43 Комментировать
Ахмат
1:3
ЦСКА Москва
окончен

Лучший футболист матча «Ахмат» - ЦСКА (1:3) Иван Обляков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелая игра. Я думаю, когда приезжаешь в Грозный, лёгких игр никогда не бывает. Поэтому здесь и трибуны, хоть их и немного, но поддерживают все равно. Погода также вносит свои коррективы, здесь всегда трудно играть. Хорошая игра. Хочу поздравить команду, хорошо, что добились победы.

- Насколько быстрые голы ЦСКА упростили задачу в этой игре?

- Наверное, уверенность какую-то придали, мы уже выигрываем, где-то можно там попроще сыграть, если «Ахмат» пойдет вперед большими силами, где-то на контратаке поймать. Понимали, что пойдут вперед, тем более дома играют.

- Вы забили два мяча. Можете вспомнить эти эпизоды, как всё происходило?

- Первый мяч там на добивании. Костя Кучаев и кто бил, прострел. Я оказался там и просто добил мяч в сетку. А второй гол - контратака была, Константин Кучаев прошел, отдал передачу, я принял и далее пробил, вот и все.

- Во втором тайме «Ахмат» сократил преимущество и определенное давление создавал на ваши ворота. Какая тревожность была, или были уверены, что сможете выиграть и даже забить?

- Конечно. Все равно есть уверенность, мы выигрывали и вели в счете. Понятно, что дело нужно было доводить до победы. Хорошо, что так закончилось. Когда «Ахмат» забил, оставалось играть где-то минут 10, поэтому было тяжело.

- Насколько эта победа была важна с турнирной точки зрения? Пятая команда и дальше от вас отвалились благодаря вашей победе.

- Да, конечно, мы все равно боремся за тройку. Просто хочется выигрывать каждую игру. А в 30-м туре посмотрим, кто и где окажется.

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
1
5
6.00 4.20 1.57
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
3
3.15 3.45 2.32
Видео
Перерыв
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1
1
1.72 4.00 4.80
Видео
42 мин
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
0
0
1.87 3.75 4.20
Видео
30.04.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1.68 4.30 4.70
Видео
30.04.23 в 16:30
Сочи Сочи
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.57 4.20 6.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
20:08 · Россия. Премьер-лига
Соболев и Джикия провели юбилейные матчи за «Спартак» видео
20:03 · Россия. Первая лига
«Рубин» быстро обеспечил себе победный результат в матче с хабаровским СКА
19:49 · Россия. Премьер-лига
«Урал» сравнял счёт в матче с «Краснодаром»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Быстров высказался о матче «Ахмат» - ЦСКА
19:39 · Россия. Премьер-лига
Зеленов: «Эшуорт занимается подготовкой летней трансферной кампании»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Зеленов высказался о будущем Рыбуса в «Спартаке»
19:29 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о селекционной работе клуба
19:27 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» и «Балтика» всё же не открыли счёт
19:22 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» забил «Уралу» после розыгрыша углового
19:20 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались об игре Свинова в матче против «Динамо»
19:19 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» прокомментировали включение Промеса в заявку «Бей Беги»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Зенита» Чистяков заявил, что победа над «Крыльями» не была лёгкой
19:08 · Россия. Премьер-лига
Малком после покера высказался на русском языке видео
19:06 · Россия. Первая лига
«КАМАЗ» упустил перевес в два гола в матче против «Волгаря»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Мы ещё не стали чемпионами»
Все новости
Рекомендуем