Обляков: «Хочется выигрывать каждую игру, а в 30-м туре посмотрим, кто и где окажется»

Лучший футболист матча «Ахмат» - ЦСКА (1:3) Иван Обляков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелая игра. Я думаю, когда приезжаешь в Грозный, лёгких игр никогда не бывает. Поэтому здесь и трибуны, хоть их и немного, но поддерживают все равно. Погода также вносит свои коррективы, здесь всегда трудно играть. Хорошая игра. Хочу поздравить команду, хорошо, что добились победы.

- Насколько быстрые голы ЦСКА упростили задачу в этой игре?

- Наверное, уверенность какую-то придали, мы уже выигрываем, где-то можно там попроще сыграть, если «Ахмат» пойдет вперед большими силами, где-то на контратаке поймать. Понимали, что пойдут вперед, тем более дома играют.

- Вы забили два мяча. Можете вспомнить эти эпизоды, как всё происходило?

- Первый мяч там на добивании. Костя Кучаев и кто бил, прострел. Я оказался там и просто добил мяч в сетку. А второй гол - контратака была, Константин Кучаев прошел, отдал передачу, я принял и далее пробил, вот и все.

- Во втором тайме «Ахмат» сократил преимущество и определенное давление создавал на ваши ворота. Какая тревожность была, или были уверены, что сможете выиграть и даже забить?

- Конечно. Все равно есть уверенность, мы выигрывали и вели в счете. Понятно, что дело нужно было доводить до победы. Хорошо, что так закончилось. Когда «Ахмат» забил, оставалось играть где-то минут 10, поэтому было тяжело.

- Насколько эта победа была важна с турнирной точки зрения? Пятая команда и дальше от вас отвалились благодаря вашей победе.

- Да, конечно, мы все равно боремся за тройку. Просто хочется выигрывать каждую игру. А в 30-м туре посмотрим, кто и где окажется.