Семёнов озвучил слова Черчесова после матча с Бельгией на Евро

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал о словах бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова после матча Евро-2020 против сборной Бельгии.

В нём, напомним, россияне без шансов уступили «красным дьяволам» в Санкт-Петербурге – 0:3. На счету вышедшего в стартовом составе Семёнова результативная ошибка, приведшая к первому голу. Игра состоялась в рамках первого тура группового этапа.

«Он зашел ко мне в номер и спросил: «Тебе веревку с мылом нести?». Ты, говорит, расслабься. На этом жизнь не заканчивается», - цитирует Семёнова «Матч ТВ».

Ранее защитник назвал нападающего РПЛ, против которого ему сложнее всего играть.