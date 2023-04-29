Федотов: «Будем решать эту тактическую задачу от тренера «Ахмата»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Отличная погода, отличное поле. Какое настроение накануне этой игры?

- Вы правильно отметили главные атрибуты - погода, поле, болельщики. Это то, что украшает футбол. Остается выйти и показать свое мастерство. Думаю, что футбол сегодня будет интересный и обоюдоострый. «Ахмат» дома и на выезде - неуступчивая команда, идет на хорошем месте в турнирной таблице. Понимаем, что будет нелегко. Нам нужно с этим справиться и показать свое лицо.

- У «Ахмата» очень много перестановок в составе, где-то вынужденные, а где-то, может быть, тактические. Вас это как-то смутило или стало неожиданностью?

- Не стало. Постоянно к чему-то готовишься, ждешь каких-то сюрпризов в Премьер-лиге. Это нормальное явление, будем решать эту тактическую задачу от тренера «Ахмата».