Лидеры «Барселоны» не пойдут на снижение своих зарплат

Несколько игроков «Барселоны» выступили против снижения зарплат в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» намеревается провести переговоры с футболистами команды, чтобы уговорить их пойти на снижение заработной платы.

По информации источника, такими игроками стали многолетние лидеры «Барселоны» — Серхио Бускетс, Херард Пике и Жорди Альба. Испанцы уже дважды соглашались на понижение зарплаты, и больше не намерены этого делать.

В минувшем сезоне каталонцы заняли второе место в турнирной таблице испанской Примеры, а также дошли до четвертьфинала Лиги Европы.