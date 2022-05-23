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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле покинет «Барселону»

23 Мая 2022 • 19:18 Комментировать (1)
Барселона
0:2
Вильярреал
окончен

Нападающий испанской «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб.

По информации Sports Es, агент Дембеле и руководство каталонской «Барселоны» встретятся на этой неделе для окончательного решения.

Источник сообщает, что нападающий покинет команду, если не произойдет никаких форс-мажорных событий.

25-летний футболист в прошедшем сезоне чемпионата Испании принял участие в 21 матче, забил один гол и сделал 13 голевых передач. Контракт Усмана Дембеле с клубом заканчивается в конце июня 2022 года. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Усман Дембеле
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