Дембеле покинет «Барселону»

Нападающий испанской «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб.

По информации Sports Es, агент Дембеле и руководство каталонской «Барселоны» встретятся на этой неделе для окончательного решения.

Источник сообщает, что нападающий покинет команду, если не произойдет никаких форс-мажорных событий.

25-летний футболист в прошедшем сезоне чемпионата Испании принял участие в 21 матче, забил один гол и сделал 13 голевых передач. Контракт Усмана Дембеле с клубом заканчивается в конце июня 2022 года. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 30 миллионов евро.