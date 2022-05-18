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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет арендовать Пьянича

18 Мая 2022 • 19:47 Комментировать
Бешикташ
...
Коньяспор
1.90 3.95 3.70
21.05 19:00

«Наполи» в следующем сезоне может усилить свой состав полузащитником Миралемом Пьяничем, который в нынешнем сезоне играл за турецкий «Бешикташ» на правах аренды из каталонской «Барселоны».

По информации Football Italia, главный тренер неаполитанского клуба Лучано Спаллетти был бы не против усилить состав боснийским хавбеком. Контракт 32-летнего полузащитника с «Барселоной» действует до 2024 года, поэтому спустя год у «Наполи» будет возможность выкупить футболиста по сниженной цене.

Напомним, что Пьянич ранее выступал в Серии А в составе туринского «Ювентуса» и «Ромы», которую Спаллетти возглавлял дважды в своей тренерской карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
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