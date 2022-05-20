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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис: «Не думаю, что у «Барселоны» вообще есть деньги на трансферы»

20 Мая 2022 • 14:46 Комментировать
Специя
...
Наполи
5.80 4.60 1.50
22.05 13:30

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис выразил сомнение, что у каталонской «Барселоны» есть деньги на трансферы каких-либо игроков. Об этом итальянец заявил в ответ на слухи о переходе защитника неаполитанцев Калиду Кулибали в стан сине-гранатовых.

«Барселона» никогда не обращалась к нам за Кулибали. Не думаю, что у «Барселоны» вообще есть деньги на трансфер какого-либо футболиста. Нас не интересует никакая сделка по обмену», – цитирует де Лаурентиса Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт Калиду Кулибали с «Наполи» истекает в конце следующего сезона. Помимо каталонской «Барселоны», в трансфере сенегальца заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аурелио Де Лаурентис Наполи Калиду Кулибали
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