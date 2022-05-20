Де Лаурентис: «Не думаю, что у «Барселоны» вообще есть деньги на трансферы»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис выразил сомнение, что у каталонской «Барселоны» есть деньги на трансферы каких-либо игроков. Об этом итальянец заявил в ответ на слухи о переходе защитника неаполитанцев Калиду Кулибали в стан сине-гранатовых.

«Барселона» никогда не обращалась к нам за Кулибали. Не думаю, что у «Барселоны» вообще есть деньги на трансфер какого-либо футболиста. Нас не интересует никакая сделка по обмену», – цитирует де Лаурентиса Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт Калиду Кулибали с «Наполи» истекает в конце следующего сезона. Помимо каталонской «Барселоны», в трансфере сенегальца заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».