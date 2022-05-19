Кулибали настаивает на уходе из «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали всерьёз намерен покинуть клуб по окончанию сезона. 30-летний сенегалец настаивает на своём уходе и не собирается слушать президента Аурелио де Лаурентиса, который хочет оставить футболиста в команде, предложил ему капитанскую повязку вместо уходящего в «Торонто» Лоренцо Исинье.

Согласно информации от Calciomercato, каталонская «Барселона» сейчас активно работает над тем, чтобы закрыть сделку по Кулибали в ближайшее время. Контракт сенегальца с неаполитанским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В этом сезоне Кулибали забил 3 гола за «Наполи» в Серии А. На счету сенегальского защитника также две голевые передачи в турнире.