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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» впервые более чем за полвека оказался наименее пропускающей командой Серии А

22 Мая 2022 • 16:49 Комментировать
Специя
0:3
Наполи
окончен

«Наполи» завершил свой сезон в итальянской Серии А с показателем в 31 пропущенный мяч - и это лучший показатель в текущем сезоне наряду с «Миланом», у которого еще будет возможность пропустить мяч-другой в последнем матче против «Сассуоло».

В любом случае, лучший показатель по пропущенным мячам останется за «Наполи», единолично или в паре с «Миланом» - и такого с южанами не случалось с сезона 1970/1971, когда сезон состоял из тридцати игр, в которых «Наполи» пропустил лишь 19 мячей.

Заняв третье место в нынешнем чемпионате, «Наполи» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

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Наполи
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окончен Специя 0:3 Наполи 5.40 4.60 1.57
22.05  19:00 Интер Милан ... Сампдория 1.13 9.40 20.00
22.05  19:00 Сассуоло ... Милан 6.40 5.00 1.46
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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Сегодня, 22 Мая
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