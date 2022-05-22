«Наполи» впервые более чем за полвека оказался наименее пропускающей командой Серии А

«Наполи» завершил свой сезон в итальянской Серии А с показателем в 31 пропущенный мяч - и это лучший показатель в текущем сезоне наряду с «Миланом», у которого еще будет возможность пропустить мяч-другой в последнем матче против «Сассуоло».

В любом случае, лучший показатель по пропущенным мячам останется за «Наполи», единолично или в паре с «Миланом» - и такого с южанами не случалось с сезона 1970/1971, когда сезон состоял из тридцати игр, в которых «Наполи» пропустил лишь 19 мячей.

Заняв третье место в нынешнем чемпионате, «Наполи» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.