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В «Наполи» решили продать Кулибали

28 Мая 2022 • 15:55 Комментировать
Специя
0:3
Наполи
окончен

Руководство «Наполи» приняло решение продать защитника команды Калиду Кулибали, сообщает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Сенегала отказался продлевать контракт с неаполитанским клубом, который истекает летом 2023 года.

По информации источника, руководство «Наполи» не хочет бесплатно отпускать своего футболиста и попытается продать его летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Кулибали в 45 миллионов евро. Интерес к защитнику проявляет ряд европейских клубов, в том числе «Барселона» и «Ювентус».

Кулибали защищает цвета итальянского клуба с лета 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл за «Наполи» 34 матча, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Наполи Калиду Кулибали
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