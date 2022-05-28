В «Наполи» решили продать Кулибали

Руководство «Наполи» приняло решение продать защитника команды Калиду Кулибали, сообщает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Сенегала отказался продлевать контракт с неаполитанским клубом, который истекает летом 2023 года.

По информации источника, руководство «Наполи» не хочет бесплатно отпускать своего футболиста и попытается продать его летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Кулибали в 45 миллионов евро. Интерес к защитнику проявляет ряд европейских клубов, в том числе «Барселона» и «Ювентус».

Кулибали защищает цвета итальянского клуба с лета 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл за «Наполи» 34 матча, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.