«Наполи» установил ценник на Кулибали, которым интересуется «Барселона»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может покинуть клуб этим летом.

Сенегалец, как сообщается, планирует в ближайшее время сменить обстановку на фоне интереса к себе со стороны «Барселоны» и других клубов. Как утверждает Calciomercato, неаполитанцы готовы отпустить одного из своих лидеров всего за 35 млн евро, поскольку его контракт завершается уже через год.

30-летний центрбек провёл за «Наполи» 33 матча во всех турнирах текущей кампании, записав на свой счёт 3 забитых мяча.

Калиду Кулибали выступает за клуб из Неаполя на протяжении восьми лет. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.