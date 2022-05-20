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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» установил ценник на Кулибали, которым интересуется «Барселона»

20 Мая 2022 • 21:08 Комментировать
Специя
...
Наполи
5.80 4.60 1.50
22.05 13:30

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может покинуть клуб этим летом.

Сенегалец, как сообщается, планирует в ближайшее время сменить обстановку на фоне интереса к себе со стороны «Барселоны» и других клубов. Как утверждает Calciomercato, неаполитанцы готовы отпустить одного из своих лидеров всего за 35 млн евро, поскольку его контракт завершается уже через год.

30-летний центрбек провёл за «Наполи» 33 матча во всех турнирах текущей кампании, записав на свой счёт 3 забитых мяча.

Калиду Кулибали выступает за клуб из Неаполя на протяжении восьми лет. Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Калиду Кулибали
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