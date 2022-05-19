Ррахмани: «Наполи» не повезло в борьбе за Скудетто»

Защитник «Наполи» Амир Ррахмани прокомментировал результаты своей команды в нынешнем сезоне. Косовар отметил, что неаполитанцам не повезло в борьбе за Скудетто, где до недавних пор команда Лучано Спаллетти соревновалась с «Миланом» и «Интером».

«Нам не повезло в борьбе за Скудетто. Если бы немного удачи, мы могли бы добиться большего. Если бы в некоторых играх всеё сложилось иначе. Например, мы бы могли всё ещё бороться. Мы сожалеем, потому что мы тоже хотели выиграть Скудетто, будучи игроками, которые ещё толком не побеждали в своей карьере», – цитирует футболиста Calciomercato.