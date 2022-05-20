Де Лаурентис: «Кулибали – символ «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис в лишний раз подчеркнул, насколько важным для команды является защитник Калиду Кулибали. Напомним, что сенегальца ранее связывали с переходом в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Барселону».

«Кулибали – символ «Наполи». Если он больше не хочет с нами быть, то ему нужно принять соответствующее решение. Мы хотим, чтобы Кулибали остался с нами, но мы не можем его заставить», – приводит слова президента «Наполи» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее появлялись слухи, согласно которым главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти готов сделать Кулибали капитаном клуба в следующем сезон.