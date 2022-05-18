Де Лаурентис подтвердил, что «Наполи» выкупил Замбо-Ангисса

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил, что его клуб официально выкупил полузащитника Андре-Франка Замбо-Ангисса у лондонского «Фулхэма» на постоянной основе. Ранее камерунец выступал за неаполитанский клуб на правах аренды.

«Замбо-Ангисса, безусловно, останется в «Наполи», но подробностей я вам точно не расскажу», – заявил де Лаурентис на своей сегодняшней пресс-конференции.

Сумма выкупа Замбо-Ангисса предположительно оценивается в 15 миллионов евро. Об этом ранее заявил журналист Фабрицио Романо. В 24 поединках этого сезона камерунский полузащитник отметился двумя голевыми передачами в чемпионате Италии.