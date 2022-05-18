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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис подтвердил, что «Наполи» выкупил Замбо-Ангисса

18 Мая 2022 • 15:58 Комментировать
Специя
...
Наполи
5.60 4.50 1.53
22.05 13:30

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил, что его клуб официально выкупил полузащитника Андре-Франка Замбо-Ангисса у лондонского «Фулхэма» на постоянной основе. Ранее камерунец выступал за неаполитанский клуб на правах аренды.

«Замбо-Ангисса, безусловно, останется в «Наполи», но подробностей я вам точно не расскажу», – заявил де Лаурентис на своей сегодняшней пресс-конференции.

Сумма выкупа Замбо-Ангисса предположительно оценивается в 15 миллионов евро. Об этом ранее заявил журналист Фабрицио Романо. В 24 поединках этого сезона камерунский полузащитник отметился двумя голевыми передачами в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Андре-Франк Замбо-Ангисса
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