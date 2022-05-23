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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» включился в борьбу за Кулибали

23 Мая 2022 • 11:05 Комментировать
Специя
0:3
Наполи
окончен

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Tuttosport.

По информации источника, инициатором приглашения сенегальца является главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Однако итальянский клуб не намерен расставаться с Кулибали.

Ранее сообщалось, что 30-летний защитник может перейти в «Барселону».

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В текущем сезоне футболист провёл в составе неаполитанцев 34 матча, забив три гола и отдав столько же результативных передач. Контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 45 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Калиду Кулибали
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