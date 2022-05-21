«Наполи» отклонил 90-миллионное предложение «Арсенала» по Осимхену

«Наполи» этим летом не намерен расставаться с одним из лидеров своей атаки Виктором Осимхеном, который вчера был признан лучшим молодым игроком сезона в Серии А. По информации журналиста Майкла Джиордано, на днях неаполитанский клуб отклонил предложение лондонского «Арсенала», которое составило 90 миллионов евро.

В трансфере Осимхена также заинтересован «Манчестер Юнайтед», но команда пока не делала «Наполи» конкретный предложений. Ранее сообщалось, что неаполитанцы не намерены расставаться с самым дорогим игроком в своей истории менее чем за 100 миллионов евро.

Напомним, что Осимхен в этом сезоне забил 14 голов в чемпионате Италии.