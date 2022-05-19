Кулибали: «Честно говоря, я не планировал так долго выступать за «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился мыслями о своём пребывании в клубе, которое неоднократно могло завершиться.

Сенегалец перебрался в неаполитанский клуб летом 2014 года. С тех пор его неоднократно связывали с переходом в стан ведущих грандов, но за восемь лет этого так и не случилось.

«Когда приезжал сюда, не представлял, что задержусь на восемь лет, – рассказывает Кулибали в интервью Onze Mondial. – Мой первый год здесь сложился очень тяжело, и я уже думал уходить. Многие даже не предполагали, что я стану тем, кем в итоге стал.

Честно говоря, я не планировать оставаться в «Наполи» так долго – прежде всего из-за предложений, которые у меня были. Я действительно думал, что руководство меня продаст, но они этого не сделали.

Сейчас я счастлив, потому что провожу хорошую карьеру на высоком уровне, и я пытаюсь продолжать совершенствоваться», – заявил 30-летний защитник.